Максим Галкин оценил выступление Александра Панайотова на шоу «Точь-в-точь».

В своём номере Панайотов предстал в образе итальянского оперного певца Лучано Паваротти и исполнил арию Калафа. Практически все из членов жюри высоко оценили его выступление, однако Максим Галкин был с этим категорически не согласен.

Объясняя свою позицию, Галкин заявил, что на шоу они «играют» в перевоплощения, и попросту красиво исполнить арию Калафа здесь нельзя. Телеведущий заявил, что артист, хоть и спел арию гениально, однако спел он её как Панайотов, а не как Лучано. В итоге, Галкин оценил выступление на 3 балла из 5.

Остальные судьи попытались возразить и заявили, что Галкин однажды сам выступал в образе Шаляпина. Однако сам телеведущий считает, что он выступил идеально.