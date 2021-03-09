В войнах будущего решающим аргументом для победы станет умение собирать большее количество роботов, уверен футуролог Евгений Кузнецов. По его словам, уже сейчас во всем мире стремительно развивается сфера производства беспилотных аппаратов.

Эксперт рассказал, что раньше вкладывать средства в разработку роботов могли себе позволить только сверхдержавы. Но сегодня все изменилось и своими беспилотными аппаратами уже гордятся Израиль и Турция, которых не отнесешь к слишком уж богатым государствам.

В дальнейшем эта сфера будет развиваться еще больше и в конечном итоге результаты войны определит количество и качество роботов – воздушных, подводных, морских и наземных беспилотных аппаратов.

Кузнецов также считает, что роботы скоро заменят человека не только в военной сфере, но и во множестве гражданских отраслей. Однако сейчас, по мнению эксперта, человечество еще к этому не готово.