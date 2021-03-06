В Порт-Судане российский фрегат и американский эсминец разместили в разных причалах, находящихся на расстоянии одного километра друг от друга.

Военные эксперты предполагают, что корабли было решено развести, чтобы избежать нежелательных инцидентов с участием российских и американских моряков. Они также напоминают, что РФ уже начала строительство собственной базы в Судане, а Соединенным Штатам только предстоит провести переговоры об этом с местными властями.

Специалисты отмечают, что прибытие российского фрегата на строящуюся базу можно считать знаковым событием. Они добавили, что корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми комплексами «Циркон», в будущем смогут контролировать весь регион. В зоне их поражения окажутся базы НАТО, находящиеся на Ближнем Востоке.