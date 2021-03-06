Российские ракеты Р-37 и Р-37М по своим характеристикам превосходят новейшие французские боеприпасы «Метеор», которые разрабатывались специально для истребителей Rafale. Такой вывод сделали эксперты американского издания Military Watch.

Авторы публикации рассказали, что «Метеоры» придут на смену ракетам MICA, разработанным еще в начале 90-х годов прошлого столетия. Это 190-килограммовые носители с 25-килограммовой боевой частью, длина которых составляет 4 метра. Дальность поражения целей – 250 километров.

Аналитики замечают, что ранее французские конструкторы заявляли о радиусе действия в 150 км, потому скорее всего они уже провели модернизацию ракет. Впрочем, утверждают эксперты, даже она не поможет «Метеорам» превзойти российские боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии 400 км.