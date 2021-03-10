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Во французском информагентстве Le Point заявили, что Европейский союз проиграл в гонке вакцин от коронавируса.

Согласно словам авторов материала, из-за медлительности и неорганизованности Европы в плане создания и изготовления препаратов от COVID-19 число смертей от данного заболевания постоянно растет, а китайская и американская экономики ушли далеко вперед. Они добавили, что ни одна европейская страна не входит в список крупных производителей вакцины.

В статье указывается, что в рамках реализации проекта Covax развивающиеся государства смогли получить примерно 10 000 000 доз препарата. Журналисты уверены, что благодаря глобальному сотрудничеству в данной сфере удалось бы быстро поднять мировую экономику. При этом государства Европы так и не смогли расширить производственные мощности для выпуска нужного количества вакцины.

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