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Лондон «шантажирует» Евросоюз вакциной от коронавируса, заявил руководитель внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он также выразил надежду на то, что Великобритания откажется от таких не достойных ее методов, как шантаж, и не развяжет «вакцинную войну» с ЕС.

Заявления Дриана связаны с обнаружением припрятанных специально для Лондона 29 миллионов доз препарата от компании AstraZeneca. Все дело в том, что ранее ЕС подписал контракт с производителем на поставку 120 млн доз. Однако он ограничился лишь тридцатью миллионами, после чего в доставке вакцин образовалась серьезная задержка.

В то же время на складах компании обнаружили 29 миллионов доз, которые AstraZeneca тайком намеревалась передать Лондону. Руководители стран ЕС затеяли по этому поводу скандал, а Дриан назвал ситуацию «шантажом» от Великобритании.

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