В издании «ПолитРоссия» представили перевод статьи журнала Forbes, в которой говорится, что страх Соединенных Штатов перед атомным арсеналом РФ может загнать их в ловушку.

Согласно словам автора материала Майкла Крепона, ядерное оружие в современных реалиях является лишь дорогостоящим страховым полисом, который невозможно использовать в локальных конфликтах. Контролировать его применение с хорошо вооруженным противником, который тоже обладает ядерными боеголовками, невозможно, так как это в любом случае приведет к взаимному уничтожению.

По этой причине эксперт считает, что США нужно больше времени уделить решениям, направленным на то, чтобы избежать ядерной войны. Он добавил, что на исход многих кризисов сейчас влияют обычные войска, имеющие хорошую подготовку и передовое снаряжение. Если же Джо Байден, американский лидер, начнет больше средств тратить на атомное вооружение и средства их доставки, то страна может потерять хорошо оснащенную и обученную армию.