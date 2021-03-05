читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «ПолитРоссия» представили перевод статьи журнала Forbes, в которой говорится, что страх Соединенных Штатов перед атомным арсеналом РФ может загнать их в ловушку.

Согласно словам автора материала Майкла Крепона, ядерное оружие в современных реалиях является лишь дорогостоящим страховым полисом, который невозможно использовать в локальных конфликтах. Контролировать его применение с хорошо вооруженным противником, который тоже обладает ядерными боеголовками, невозможно, так как это в любом случае приведет к взаимному уничтожению.

По этой причине эксперт считает, что США нужно больше времени уделить решениям, направленным на то, чтобы избежать ядерной войны. Он добавил, что на исход многих кризисов сейчас влияют обычные войска, имеющие хорошую подготовку и передовое снаряжение. Если же Джо Байден, американский лидер, начнет больше средств тратить на атомное вооружение и средства их доставки, то страна может потерять хорошо оснащенную и обученную армию.

Вам может понравиться

National Interest: супероружие США имеет слишком много ахиллесовых пят

В информагентстве The National Interest, сославшись на недавние военные игры США, отметили, что американское супероружие имеет большое количество уязвимостей. Автор материала Сидней Фридберг-младший считает, что американские вооруженные силы полностью продули

Овечкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой

Александр Овечкин, игрок «Вашингтон Кэпиталз, получил штраф в размере 5 000 долларов за то, что ударил клюшкой в пах хоккеиста из «Бостон Брюинз» в ходе недавнего матча. Отмечается, что обе

Врачи оценили риски заражения коронавирусом через букеты цветов

Медики рассказали, что опасность заразиться коронавирусом через букет цветов весьма и весьма мала. Об этом сообщает издание РИА Новости. Согласно заявлению вирусолога Анатолия Альтштейна, при пандемии заразиться вирусом можно где
  • Анна
  • 04.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 5 марта – переменная облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 марта – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 марта – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 5 марта – переменная облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 5 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 5 марта – ясно, до 8 °C |