Учения натовских войск под названием Dynamic Guard, которые совсем недавно прошли у побережья Норвегии, не остались незамеченными Россией. Мало того, она организовала в Баренцевом море свои учебно-тренировочный занятия. Главным персонажем которых стал крейсер «Маршал Устинов», сообщает американское издание Forbes.

Автор публикации Дэвид Экс рассказал, что в натовских учениях принимали участие боевые корабли Норвегии, Канады и Германии. Американскую сторону представляли самолеты – новейшие истребители пятого поколения F-35 и стратегические ракетоносцы B-1B. Ключевыми их задачами обозначили защиту от ракет потенциального противника, а также отработку использования средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Экса, натовские самолеты и корабли моделировали боевые действия, в которых в качестве противника выступала Россия. Практически тем же самым занимался и крейсер «Маршал Устинов». Он не стал беспокоить норвежские и канадские суда, а отрабатывал уничтожение подводных лодок НАТО.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», уверен, что цель учений была выбрана правильно. Натовские субмарины в обязательном порядке будут задействованы в возможном конфликте, поэтому их обнаружение и уничтожение станет основной задачей российских боевых кораблей.