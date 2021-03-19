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В случае возможного вооруженного столкновения между НАТО и Россией, Североатлантический блок вряд ли сумеет справиться с Москвой без помощи Великобритании. Однако правда состоит в том, что Лондон не сможет помочь, так как его нынешняя армия является абсолютно бесполезной, написал военный эксперт американского издания Forbes Дэвид Экс.

Он обратил внимание на то, что в распоряжении Соединенного королевства сейчас нет ни единого нового танка. Все боевые машины, которые она может бросить на восточную границу РФ, безнадежно устарели и станут легкой мишенью для российского ракетного вооружения.

Экс отметил, что с 1997 года Британия потратила на оснащение своей армии сотни миллиардов долларов, однако на эти огромные деньги она не удосужилась закупить ни одного танка. По мнению эксперта, это говорит о низком уровне компетенции руководства Королевских сил.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», предложил представить начало боевых действий на восточных границах РФ. Москва здесь задействует свои бронетанковые войска, которые по силе являются одними из самых мощных в мире. Вот здесь-то и потребуется срочная помощь Лондона. Но со своими устаревшими танками он сможет только усугубить ситуацию.

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