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Журналисты издания «Комсомольская правда» нашли на сайте госзакупок информацию о заработках известных артистов.

К примеру, недавно в Санкт-Петербурге в честь 8 марта состоялось выступление Филиппа Киркорова, за которое заплатили власти города. За 40 минут шоу ему заплатили 3,5 миллиона рублей, таким образом, он заработал практически 90 тысяч рублей за каждую минуту концерта. Вместе с Киркоровым на сцене появилась и певица Татьяна Буланова. Она получила за концерт 150 тысяч рублей.

Дима Билан в 2019 году выступил в Самаре на Дне города. Его гонорар составил 4 миллиона рублей, при том, что его выступление обернулось скандалом – Билан вышел на сцену в явно нетрезвом состоянии, однако ему всё же заплатили.

Актёр Сергей Гармаш принял участие в рекламе одного из банков, и за всю рекламную кампанию получил около 97 миллионов рублей. Николай Басков заработал на рекламе, которую добавил в свой клип «Караоке», около 20 миллионов рублей.

А у балерины Анастасии Волочковой оказались весьма строгие условия контрактов. К примеру, в 2016 году шел спектакль «Пришел мужчина к женщине». Волочковой не оплачивались репетиции, ей нельзя было опаздывать на спектакль, а также она получала лишь 20% от сборов, и то лишь в том случае, если заполняемость зала была более 85%. Если зрителей было меньше, то Волочкова получала 10% от сборов.

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