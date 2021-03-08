Федеральное казначейство России собирается организовать фестиваль патриотического рэпа. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.

Указывается, что данное мероприятие будет состоять из трёх этапов. Так, сначала состоится региональный отбор, затем – федеральный. В завершении будет проведён гала-концерт во время молодёжного фестиваля «Таврида-Арт». Местом проведения выбран Крым.

Целью проведения фестиваля названо укрепление духовно-нравственных ценностей, а также патриотическое воспитание. На данный момент точное время, когда будет проведён фестиваль, ещё не определено. Сейчас ведётся приём заявок, который открыт до 26 марта. Принять участие смогут работники финансово-экономических и правоохранительных органов. Кроме того, разрешено участие для семей этих сотрудников, и студентов.