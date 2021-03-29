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Американец Рамиро Аланис попал в Книгу рекордов Гиннеса, просмотрев супергеройский фильм «Мстители: Финал» 191 раз.

Как сообщается, когда только состоялась премьера фильма, Рамиро купил билеты сразу же на пять сеансов в выходные – он не хотел упустить каких-либо деталей. Затем американец начал ходить в кинотеатр на «Мстителей» каждый день, так как он весьма полюбил этот фильм. Своим любимым персонажем франшизы Рамиро считает Стива Роджерса, которого сыграл Крис Эванс.

Однако, пока мужчина устанавливал рекорд, он выпал из социальной жизни – ему пришлось отдалиться от семьи, бросить тренажёрный зал. Также возникли проблемы из-за того, что ему пришлось совмещать работу и посещение кинотеатра. Ему помогали друзья, коллеги, и даже фанаты, которые следили за ним в соцсетях.

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