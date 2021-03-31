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Еврокомиссия потребовала от Польши немедленно отменить реформу судебной системы, а также отменить все принятые в ее рамках положения о прекращении полномочий судей.

ЕК также подала судебный иск в отношении Польши, так как сочла упомянутые положения некорректными. Они, по мнению представителей Еврокомиссии, открывают широкие возможности для политического давления на судебную систему. Также нововведения позволяют наказывать судей за политические решения.

В иске говорится, что проводимая Польшей реформа нарушает главный принцип, согласно которому судьи должны быть независимы от всех ветвей власти страны. Также некоторые положения нарушают права судей.

Сообщается, что удовлетворение данного иска вынудит Варшаву либо отменить реформу полностью, либо поставить ее на паузу до момента устранения всех обнаруженных нарушений.

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