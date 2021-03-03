Итальянские эксперты издания The Aviationist очень живо отреагировали на репортаж о беспилотном аппарате «Охотник», который вышел на канале «Россия-1». Они отметили, что конструкторы из РФ использовали новейшие технологии и создали уникальный «дрон-невидимку».

Эксперты обратили внимание на применение композитных материалов в изготовлении беспилотника, которые делают его легким, но устойчивым к различным повреждениям. Также, по словам специалистов, в производстве летательного аппарата использованы стелс-технологии, благодаря которым он не будет обнаруживаться радиолокационными станциями.

Материалы, которые применили конструкторы, ранее так же успешно использовались и в производстве истребителя Су-57. И это не случайно, так как беспилотник способен действовать в полном взаимодействии с этим боевым самолетом. Он будет прикрывать его от ударов систем ПВО, а также выполнять задачи по уничтожению воздушных целей, не подвергая истребитель риску.

По мнению авторов публикации, переведенной на русский язык порталом «ПолитРоссия», пилот Су-57 сможет осуществлять управление как самолетом, так и БПЛА «Охотник», так как бортовая электроника этих летательных аппаратов синхронизируется.