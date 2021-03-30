Специалисты Главного управления региональной безопасности Подмосковья рассказали россиянам о том, как обезопасить свои деньги и личные данные от киберпреступников.

Как отмечается, следует быть весьма осторожными, если кто-то начинает звонить, присылать SMS-сообщения, ссылки в мессенджерах или электронных письмах. Насторожиться стоит вне зависимости от того, кем представился отправитель сообщения – в любом случае, так как он является инициатором, значит, ему что-то нужно. Эксперты отметили, что номер можно подменить, а аккаунты людей и организаций подделать.

Наиболее частыми схемами мошенничества являются ситуации, в которых они просят перевести деньги на безопасный счёт, выгодно инвестировать финансы, или оплатить страховку для того, чтобы получить кредит. Отличительной чертой является то, что злоумышленники очень торопят и не дают времени на обдумывание. Кроме того, на все вопросы у мошенников уже имеются заготовленные ответы.

Также распространённой схемой обмана является ситуация, в которой злоумышленник сообщает о выигрыше, но для его получения требуется оплатить взнос и ввести данные банковской карты. Эксперты напомнили, что настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают данные о картах.