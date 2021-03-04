Эксперты рассказали, что одним из способов существенно сэкономить на оплате счетов ЖКХ является отказ от мусоропровода. Об этом специалисты в сфере ЖКХ сообщили изданию РИА Новости.

Так, жители многоквартирных домов платят за чистку мусоропровода, а также за перемещение мусора. Кроме того, они оплачивают мытьё площадки, где располагается мусоропровод. Это место требуется мыть ежедневно.

Если же заварить мусоропровод, то каждая квартира в подъезде сумеет сэкономить до одной тысячи рублей ежегодно. Однако уточняется, что решение об отказе от мусоропровода должны принимать все собственники жилья в подъезде. Единолично отказаться не получится. Для того, чтобы мусоропровод заварили, необходимо согласие 50% среди всех жильцов.