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Любая провокация Киева в акватории Черного моря или на Крымском полуострове повлечет за собой негативные последствия дня него самого. Эксперты китайского издания Sohu уверены, что Россия обязательно ответит на подобные действия, причем ответ этот будет максимально быстрым и жестким.

Аналитики отмечают, что Украина неоднократно грозила «уничтожить Крымский мост» своими новейшими ракетами «Нептун», 15 марта поступившими на вооружение ВМС, а также заявляла, что имеет возможность «вернуть Крым» силовыми методами. В 2018 году она даже затеяла провокацию в Керченском проливе, используя три своих корабля.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», полностью уверены, что ничего из этого Украине не под силу. Да, она может пытаться провоцировать РФ, однако долго терпеть ее выходки никто не будет. Киев рассчитывает на поддержку НАТО, однако государство не является членом Североатлантического альянса, поэтому в случае реального вооруженного противостояния западные государства не будут вмешиваться и задействовать свои войска.

Аналитики пояснили, что все заявления Киева указывают на то, что он недооценивает возможности России. И это самое главное заблуждение украинских политиков.

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