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Турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 прославились в боевых конфликтах в Нагорном Карабахе и Сирии, однако эксперты считают, что они совсем не так страшны, «как их малюют». Специалисты из России и США утверждают, что характеристики этого БПЛА являются весьма посредственными.

Так, военный аналитик Алексей Леонков считает, что «Байрактар» при всех своих достоинствах имеет один крупный недостаток – он слишком уязвим перед системами ПВО. Его легко сбивают ЗРПК «Панцирь-С1», что можно было неоднократно наблюдать на территории Сирии, а также комплексы «Бук-М2». Также беспилотник можно уничтожить переносными ЗРК.

Джефф Яворский из Соединенных Штатов тоже обратил внимание на то, что «Байрактар» представляет собой простую мишень. Он напомнил, что российские «Панцири» только по официальным данным сбили почти 50 этих аппаратов. На самом деле это число может быть гораздо большим.

Эксперты сходятся во мнении, что уязвимости БПЛА перед системами ПВО связаны с его характеристиками. Дрон не способен развить скорость более 130 километров в час, из-за чего его совсем не сложно сбить. Кроме того, дальность действия беспилотника составляет всего 150 км.

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