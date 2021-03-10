Издание Lavanguardia, рассказавшее о перехвате российских истребителей Су-30 над Черным морем испанскими Eurofighter, малость преувеличило значимость этого события, считают военные эксперты. Они утверждают, что по сути, никакого перехвата там и в помине не было.

Так, аналитик Сергей Горбачев сообщил, что перехват представляет собой принуждение к смене курса или каким-либо другим действиям. Испанские истребители не пытались заставить российских пилотов что-либо сделать, поэтому их полет можно назвать штатным патрулированием над акваторией Черного моря.

Практически то же самое заявил и эксперт Юрий Сытник, представляющий организацию «Офицеры России». Он пояснил, что Eurofighter просто сопроводили российские самолеты, что встречается повсеместно. По его словам, они даже немного поучаствовали в стандартных маневрах Су-30, сами того не ведая.

Также Сытник объяснил, по какой причине у российских истребителей были выключены транспондеры. Оказалось, что это необходимая мера, позволяющая предотвратить отслеживание самолетов и заодно оценить степень опасности натовских подразделений, которые располагаются неподалеку от границ РФ.