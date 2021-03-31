Эксперты прокомментировали недавнее заявление украинских военных о готовности идти в наступление на Донбассе, а также информацию о том, что Россия отправила к украинской границе свои вооружённые силы.

Как отмечается в статье деловой газеты “Взгляд”, подобные заявления Украина озвучивает всё чаще. Поэтому, с целью противостоять «угрозе», власти Украины приняли закон, согласно которому можно за сутки провести мобилизацию резервистов.

При это главком Украины Руслан Хомчак считает, что непосредственной угрозы, при которой война начнётся уже «завтра», на данный момент нет. Кроме того, он отметил, что сейчас Киев не фиксирует подготовки России к полноценному вооружённому конфликту на Донбассе. Тем не менее, он отметил наличие колонны российской боевой техники на границе с Украиной.

Кроме того, в Сети оказались снимки переброски украинской техники к линии разграничения. Из-за этого некоторые стали считать, что Украина собирается силой возвратить контроль над Донбассом.

Но, по словам экспертов, серьёзных действий Киев не готовит, а пытается таким образом привлечь внимание США и Запада. Также было отмечено, что подобные информационные всплески наблюдают примерно каждые полтора месяца.