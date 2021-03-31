читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты прокомментировали недавнее заявление украинских военных о готовности идти в наступление на Донбассе, а также информацию о том, что Россия отправила к украинской границе свои вооружённые силы.

Как отмечается в статье деловой газеты “Взгляд”, подобные заявления Украина озвучивает всё чаще. Поэтому, с целью противостоять «угрозе», власти Украины приняли закон, согласно которому можно за сутки провести мобилизацию резервистов.

При это главком Украины Руслан Хомчак считает, что непосредственной угрозы, при которой война начнётся уже «завтра», на данный момент нет. Кроме того, он отметил, что сейчас Киев не фиксирует подготовки России к полноценному вооружённому конфликту на Донбассе. Тем не менее, он отметил наличие колонны российской боевой техники на границе с Украиной.

Кроме того, в Сети оказались снимки переброски украинской техники к линии разграничения. Из-за этого некоторые стали считать, что Украина собирается силой возвратить контроль над Донбассом.

Но, по словам экспертов, серьёзных действий Киев не готовит, а пытается таким образом привлечь внимание США и Запада. Также было отмечено, что подобные информационные всплески наблюдают примерно каждые полтора месяца.

Вам может понравиться

Песков указал на нежелание Украины вести диалог с ДНР и ЛНР

Дмитрий Песков, представитель Кремля, считает, что Киев не желает вести диалог с непризнанными республиками Донбасса, однако без него невозможно урегулировать ситуацию в регионе. Согласно его словам, на данный момент времени

Ведущая Екатерина Стриженова сломала руку во время падения в прямом эфире

Телеведущая Екатерина Стриженова оказалась в больнице после съёмок передачи «Время покажет». Согласно заявлению соведущего Стриженовой Руслана Осташко, Екатерина во время съёмок оступилась и упала на руку. Этот инцидент попал в
  • Анна
  • 30.03.2021
  • читать 1 минуту

Минюст подозревает конгрессмена Гетца в интимной связи с несовершеннолетней

В информагентстве The New York Times, сославшись на свои источники, сообщили, что американский Минюст начал расследование в отношении Мэтта Гетца, 38-летнего конгрессмена, подозреваемого в интимной связи с несовершеннолетней. Собеседники издания
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 9 °C | Подольск: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 31 марта – облачно с прояснениями, до 11 °C |