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Натовские эксперты тщательно изучают маршрут российского самолета открытого неба Ту-214ОН и пытаются понять, с какой целью он летал над Крымом. Напомним, что это был первый полет воздушной машины в ее новом качестве.

Ранее сообщалось, что главными целями полета была проверка маскировки позиций вдоль морского побережья. Но западных аналитиков заинтересовал именно Крым, вокруг которого пролетел Ту-214ОН.

Эксперты предполагают, что самолет проверял работоспособность и скорость реакции систем ПВО, расположенных на полуострове. Также он мог выяснять, могут ли увидеть натовские самолеты позиции, на которых находятся комплексы противовоздушной обороны.

Самолет Ту-214ОН ранее применялся для полетов над государствами, входящими в Договор по открытому небу. Он оснащен специальным оборудованием для аэрофотосъемки и разведки, которое адаптировано под требования ДОН. Однако сейчас, когда Россия заявила о выходе из соглашения, Ту-214ОН будет использоваться для вот таких инспекционных полетов.

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