Центр стратегических коммуникаций Североатлантического альянса подробно разобрал российские учения «Кавказ-2020» и сделал вывод, что их главной целью была демонстрация силы в условиях пандемии.

Отчет центра содержит два ключевых пункта, которые и названы целями учений. Первый из них – это демонстрация факта, что даже эпидемия не способна заставить Россию отменить или приостановить военные маневры, как это сделал Североатлантический альянс со своими Defender-2020. Одновременно с этим РФ показала, что держит коронавирус под жестким контролем.

Второй пункт – это демонстрация мощи российской армии после многочисленных реформ, которые проводились в стране на протяжении последних 12 лет.

Таким образом, говорится в отчете, на учениях «Кавказ-2020» Москва отправила Западу своеобразный сигнал. Она продемонстрировала обновленный военный потенциал, современную армию с новой боевой техникой, а также показала свои геополитические планы на будущее. Подобного подхода к маневрам до настоящего момента не демонстрировала ни одна страна мира.

Именно на этих учениях, уверены эксперты, Россия позиционировала себя одной из ключевых держав планеты и фактически бросила вызов Соединенным Штатам и НАТО.