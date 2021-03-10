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На первом этапе полномасштабного наступления на Донбасс Украина с помощью турецких беспилотников попробует вывести из строя системы ПВО самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил военный эксперт Алексей Валюженич. Он расписал подробный сценарий, по которому будет развиваться новый виток вооруженного конфликта в регионе.

Сейчас ВСУ перебрасывает к линии разграничения танки, а это означает, что именно бронетехника будет задействована на втором этапе. С воздуха ее прикроет и поддержит малочисленная, но все еще грозная украинская авиация.

Третий этап – перевод как можно ближе к фронту беспилотных аппаратов, уже имеющихся на вооружении либо только готовящихся к отправке из Турции.

Валюженич пояснил, что сейчас Киев перевозит артиллерийские установки и танки на Донбасс, что является ключевым признаком скорого противостояния. По словам эксперта, процесс транспортировки бронетехники – удовольствие не из дорогих, поэтому гонять ее просто так, из спортивного интереса, ее не будет.

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