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Эксперт Олег Колобов рассказал о том, как можно сэкономить на электричестве.

Так, эксперт рекомендует применять для освещения квартиры энергоэффективные лампы, а также заниматься стиркой не днём, а в ночные часы. Кроме того, он отметил, что экономия электроэнергии летом также достигается за счёт того, что люди начинают много времени находиться вне своего дома.

Также летом вместо искусственного освещения зачастую используется солнечное. Впрочем, экономия именно на освещении не особо велика.

По словам Колобова, существенно сэкономить можно будет при замене бытовой техники на энергоэффективную, чей класс энергоэффективности не ниже А. Ещё эксперт отметил переход на многотарифный учёт потребления электроэнергии. Наиболее актуально это для тех людей, кто предпочитает вести ночной образ жизни.

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