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Разработчики стремительно набирающих популярность голосовых помощников далеко не всегда уделяют внимание безопасности личных данных пользователя, уверен эксперт Ваге Закарян. Он поясняет, что такие программы, к примеру, 24 часа в сутки «слышат» все, что происходит вокруг, так как иначе они могут пропустить какую-либо команду владельца.

Закарян отметил, что компании Google и Apple, которыми первыми разработали голосовых помощников, долгое время отслеживали все разговоры, которые велись в непосредственной близости от оснащенных ними устройств. Информация сохранялась на серверах и расшифровывалась сторонними компаниями, что открывало широкое поле деятельности для манипуляций.

Эксперт сообщил агентству «Прайм», что общаться с голосовым помощником нужно лишь на публичные темы. Не раскрывая в его присутствии каких-либо личных или финансовых проблем, секретов бизнеса, интимных впечатлений и прочего. По той простой причине, что даже самая защищенная и безопасная по уверениям разработчика программа может «дать течь» и передать всю эту информацию третьим лицам.

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