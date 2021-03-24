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Эстония регулярно проводит учения совместно с Североатлантическим альянсом, которые требуют от нее крупных финансовых вложений на якобы «защиту от российской угрозы». При этом стоит отметить громкие названия этих маневров. Так, совсем недавно на территории государства завершились мероприятия «Балтийский трезубец», а в середине марта уже начались новые тренировки военных в рамках «Весеннего шторма».

Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал действия Эстонии. Он отметил, что учения она проводит не по собственной инициативе. Являясь членом НАТО, прибалтийское государство просто слепо выполняет приказы из Брюсселя и Вашингтона.

Североатлантический альянс создал миф о «российской угрозе» не просто так. Мураховский уверен, что главная причина кроется в получении прибыли для натовских военно-промышленных компаний, многочисленных политических деятелей, руководителей военных ведомств и других лиц. Они успешно осваивают оборонные бюджеты, якобы борясь за национальную безопасность той же Эстонии и других государств, за их защиту от придуманной «российской агрессии». Хотя на самом деле единственной угрозой всему миру являются Соединенные Штаты.

Еще одна причина, по которой количество учений существенно увеличилось – это сдерживание России, попытка установить на ее территории тот режим, который будет выгоден альянсу и Соединенным Штатам.

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