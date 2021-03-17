Украина стремится вывести Россию из переговорного процесса на Донбассе и заменить ее на Соединенные Штаты, уверен военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, именно этим стремлением вызвано обострение ситуации в регионе, которое мы наблюдаем сейчас.

Специалист рассказал, что пятый украинский президент Петр Порошенко не сумел решить проблему Донбасса ни наступлением, которое завершилось для его армии котлами в Дебальцево и Иловайске, ни введением военного положения в ряде регионов страны. В результате он не получил ожидаемой поддержки от западных политиков и с треском проиграл выборы.

Новый глава государства Владимир Зеленский также пока не сумел урегулировать конфликт. Напротив, ситуация в регионе обостряется, причем виноват в этом именно Киев. Потому что он увеличивает численность войск, проводит обстрелы, сосредотачивает на линии разграничения технику.

Леонков отметил, что все это проходит мимо западных государств, которые не реагируют на агрессивные действия Украины. Хотя она в открытую игнорирует требования Минских соглашений и нарушает условия режима прекращения огня.

Эксперт уверен, что главная цель Украины – «выбросить» Россию из переговорного процесса и начать его заново уже с участием США. Однако Москва вряд ли даже в таком случае оставит ситуацию на самотек. Вероятнее всего, она вмешается. Причем для этого даже не нужно использовать танки и прочую бронетехнику. Достаточно лишь задействовать боевые самолеты и ракетные установки, чтобы поставить на место зарвавшийся Киев.