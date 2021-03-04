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Главная проблема российского оружия, которое имеется в распоряжении Армении – это отсутствие навыков его эффективного использования, считает военный эксперт Игорь Коротченко. Это высказывание стало комментарием на заявление вице-спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что у вооружения из РФ есть минусы, которые известны и в России.

Единственным минусом Коротченко считает плохую подготовку военнослужащих Армении, которые просто не умеют использовать российское оружие. То же самое относится и к командованию, не сумевшему во время карабахской войны оказать достойное сопротивление Азербайджану.

Коротченко заявляет, что российские войска используют оружие отечественного производства в Сирии, Ливии и в других странах, где продолжаются реальные боевые действия. А это означает, что с качеством вооружения проблем нет. Поэтому Симоняну, по словам эксперта, следует больше говорить о подготовке профессиональных военных.

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