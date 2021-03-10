Киев очень тщательно подготовился к новой военной операции на Донбассе, поэтому у самопровозглашенных ДНР и ЛНР не будет полтора месяца времени, как у Армении в Нагорном Карабахе. Для них все закончится гораздо быстрее, уверен российский эксперт Алексей Леонков.

По словам специалиста, Украина сумела за последние несколько лет существенно повысить уровень своих ВСУ. Важную роль в этом сыграла помощь Соединенных Штатов и НАТО. Вашингтон старательно снабжал украинскую армию техникой и вооружением, прошедшими модернизацию. Помимо этого, он обучил вести боевые действия 4 украинских бригады, вложив в это четверть миллиарда долларов.

Украина сейчас активно стягивает технику к линии соприкосновения, поэтому эскалацию конфликта уже сейчас можно назвать неизбежной. Если же сравнить ситуацию на Донбассе сейчас с подготовкой к войне в Карабахе в августе-сентябре прошлого года, то можно отметить, что 44 дня ЛНР и ДНР продержаться точно не удастся, подвел итог Леонков.