Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Балинская пожаловалась на то, что у неё буквально гниёт нос.

Так, в Stories Instagram Балинская рассказала о том, что её последний визит к пластическому хирургу, который сделал ей ринопластику, вышел весьма неудачным. Она не скрывает, что делает пластические операции, однако теперь ей пришлось столкнуться с последствиями последней операции.

Как сообщила Балинская, у неё съехала пластина, которую ей вставили в кончик носа. По её словам, она с запахом и начала гнить. Анастасия рассказала, что имплант начал выходить через одну ноздрю, что привело к воспалению.

При этом денег на новую операцию, чтобы избавиться от этих последствий, у девушки нет. Кредит же она взять не может. Анастасия оставила для неравнодушных к её беде номер своего электронного кошелька, чтобы ей помогли набрать требуемую сумму денег.

Вам может понравиться

Компания SpaceX собирается подключать к интернету движущийся транспорт

Компания SpaceX сообщила о своём намерении подключить движущийся транспорт к сети, используя свои спутники Starlink. Так, об этом стало известно телеканалу CNBC. В качестве подкрепления своих слов канал привёл выдержки
  • Анна
  • 09.03.2021
  • читать 1 минуту

На Сахалине в пожаре погибли трое детей

Представители правительства Сахалина сообщили о гибели трех детей в результате воспламенения, возникшего в одном из многоквартирных домов села Красногорск. Отмечается, что огонь охватил квартиру, расположенную на 1-м этаже жилого здания

С 5 апреля в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей

В Москве через месяц начнут действовать новые тарифы на эвакуацию автомобилей, а также на их хранение. Речь идёт о машинах, которые были припаркованы с нарушением правил. Как указывается, повышение стоимости
  • Анна
  • 09.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -2 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -18 °C | Армавир: погода, 10 марта – небольшой снег, до 0 °C |