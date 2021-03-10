Бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Балинская пожаловалась на то, что у неё буквально гниёт нос.

Так, в Stories Instagram Балинская рассказала о том, что её последний визит к пластическому хирургу, который сделал ей ринопластику, вышел весьма неудачным. Она не скрывает, что делает пластические операции, однако теперь ей пришлось столкнуться с последствиями последней операции.

Как сообщила Балинская, у неё съехала пластина, которую ей вставили в кончик носа. По её словам, она с запахом и начала гнить. Анастасия рассказала, что имплант начал выходить через одну ноздрю, что привело к воспалению.

При этом денег на новую операцию, чтобы избавиться от этих последствий, у девушки нет. Кредит же она взять не может. Анастасия оставила для неравнодушных к её беде номер своего электронного кошелька, чтобы ей помогли набрать требуемую сумму денег.