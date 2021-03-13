Николай Азаров, экс-глава украинского кабмина, решил сравнить пенсионные выплаты в Москве и Киеве в рамках недавнего радиоэфира на станции «Говорит Москва».

Согласно словам украинского политика, на Украине средняя пенсия почти в 3 раза меньше, чем в РФ. Он добавил, что в стране был период времени, когда пенсионные выплаты и средняя зарплата, наоборот, превышали аналогичные российские показатели. Этот отрезок времени был сравнительно недавно – около 7-8 лет назад.

Бывший премьер-министр заявил, что сейчас Украина представляет собой самую бедную страну на территории Европы, отметив, что раньше к таковым относили Албанию и Молдову. Азаров также сообщил, что после госпереворота смертность в стране возросла на 155 000 человек в год, а это численность среднего города.