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Ахре Авидзбе, который ранее исполнял обязанности помощника президента Абхазии, задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. Вместе с экс-чиновником за это преступление также задержаны еще пять человек, которые приехали в республику из Донецкой области.

Адвокат Авидзбе Инга Габилая рассказала о том, что ее подзащитному предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание за хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. За это преступление он может получить до шести лет тюремного заключения.

Сам Авидзбе требует немедленно отпустить его на свободу из камеры и заявляет о голодовке. По словам адвоката, экс-помощник президента отказывается от пищи и воды. Также Габилая сообщила, что к задержанному никто из сотрудников правоохранительных органов не применял физического насилия.

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