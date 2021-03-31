читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Егор Крид принял участие в съёмках YouTube-передачи рэпера Басты «Вопрос ребром».

В частности, исполнитель рассказал, сколько денег он тратит, находясь в отношениях. Как Егор отметил, все его возлюбленные хорошо зарабатывали, и не требовали, чтобы он тратил свои деньги на них. Ситуаций, когда ему бы приходилось давать свою карту девушке и разрешать ей купить, что она хочет, у него никогда не было. Тем не менее, в тратах на себя и на свою девушку Крид не скупится.

По словам исполнителя, ему не жалко денег на дорогие подарки, стоимость которых может составить и несколько миллионов рублей. Сейчас он тратит около пяти миллионов рублей на себя и на свою девушку, причём на возлюбленную тратится больше, чем на него самого. В эту сумму входят базовые траты, развлечения и подарки.

Вам может понравиться

Боррель рассказал о сближении России и Китая для противостояния Западу

Жозеп Боррель, представитель Евросоюза, заявил, что РФ и Китай сблизились друг с другом, чтобы выступить против союза США и ЕС. На страницах своего блога европейский политик проанализировал саммит Европейского союза,

Анастасия Волочкова рассказала о романе с актёром Джимом Керри

Анастасия Волочкова приняла участие в передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Как сообщила балерина, однажды у неё был роман с голливудским актёром Джимом Керри. Это произошло около 15-ти лет
  • Анна
  • 28.03.2021
  • читать 1 минуту

В войнах великих держав американцам вновь грозит участь военнопленных

С возвращением конкуренции великих держав возникает новая угроза, о которой большинство людей в США, вероятно, не задумывалось долгое время: американские солдаты могут стать военнопленными. Об этом пишет американское издание Defense
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – переменная облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 9 °C | Подольск: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 31 марта – облачно с прояснениями, до 11 °C |