Егор Крид принял участие в съёмках YouTube-передачи рэпера Басты «Вопрос ребром».

В частности, исполнитель рассказал, сколько денег он тратит, находясь в отношениях. Как Егор отметил, все его возлюбленные хорошо зарабатывали, и не требовали, чтобы он тратил свои деньги на них. Ситуаций, когда ему бы приходилось давать свою карту девушке и разрешать ей купить, что она хочет, у него никогда не было. Тем не менее, в тратах на себя и на свою девушку Крид не скупится.

По словам исполнителя, ему не жалко денег на дорогие подарки, стоимость которых может составить и несколько миллионов рублей. Сейчас он тратит около пяти миллионов рублей на себя и на свою девушку, причём на возлюбленную тратится больше, чем на него самого. В эту сумму входят базовые траты, развлечения и подарки.