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В издании Daily Mail сообщили, что Борис Джонсон, британский премьер, намерен организовать благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в своей квартире.

Авторы материала отмечают, что ремонтными работами в жилье руководила Кэрри Симмондс, невеста главы правительства, которая потратила «десятки тысяч фунтов стерлингов» на обновление апартаментов, расположенных в Лондоне. Сильнее всего политика встревожили обои, которые оказались настолько дорогими, словно они были сделаны из золота. Подобные траты поставили его в непростое положение.

Желая исправить ошибки Симмондс, руководитель кабмина Британии принял решение создать новый благотворительный фонд, руководителем которого станет экс-заместитель партии консерваторов Дэвид Браунлоу. Полученные пожертвования Джонсон может использовать для оплаты счетов по ремонту квартиры.

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