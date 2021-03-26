Президент США Джо Байден сообщил о том, что планирует начать взаимодействие с союзниками и партнёрами для того, чтобы принять меры в отношении Китая.

Так, Байден собирается привлечь КНР к ответственности из-за целого ряда вопросов, которые касаются Южно-Китайского моря, Тайваня, и так далее. Президент США указывает на то, что необходимо, чтобы Китай играл по международным справедливым правилам, которые касаются конкуренции, практики и торговли.

Согласно его заявлению, обсуждение насчёт этого вопроса уже проводилось ранее в марте с представителями некоторых стран. Байден отмечает, что обсуждение проводилось с Австралией, Японией и Индией. В будущем к обсуждению будут привлечены и европейские страны. Необходимость консультаций с другими странами президент США объяснил тем, что демократические страны должны работать сообща.