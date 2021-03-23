Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший президент США Дональд Трамп посмеялся над действующим главой государства Джо Байденом из-за его падения на трапе самолета. Он также заявил, что все, что в последнее время происходит с новым лидером нации – это сплошное безумие.

Трамп логично вопросил, осознает ли вообще Байден, какие документы он подписывает. Также экс-глава государства сравнил своего противника по выборам с Берни Сандерсом.

«Берни Сандерс на стероидах не стал бы подписывать то, что подписывает этот парень», – заявил Трамп.

Неприятность с падением на трапе “из-за ветра” произошла 19 марта. Байден, поднимаясь на борт президентского самолета, споткнулся и упал три раза подряд. Потом он все таки взобрался наверх, отсалютовал и зашел в салон.

За день до этого действующий глава государства оговорился и назвал президентом США Камалу Харрис. Кроме того, Байден допускает большое количество подобных оговорок, которые стараются особо не распространять.

Вам может понравиться

Польский подполковник назвал целью РФ уничтожение войск НАТО в Центральной и Восточной Европе

Россия постоянно модернизирует свои Вооруженные силы, чтобы со временем добиться «постепенного поражения» Североатлантического альянса в Восточной и Центральной Европе. Такое заявление сделал польский подполковник Марек Григ, который присоединился к «экспертам»,

Леонков: На защиту Калининграда Россия бросит весь арсенал армии и флота

Западные СМИ постоянно нагнетают ситуацию вокруг «милитаризации» Калининграда и «угрозы», которая исходит от этого российского города. Так, польское издание «Gazeta Polska» призывает страны Североатлантического альянса «нейтрализовать» Калининградскую область, чтобы снизить

“Киев блефует”: Баранец рассказал, почему остановилось наступление ВСУ на Донбассе

Поздняя весна не дает Украине реализовать свои планы по наступлению на Донбасс, считает военный эксперт Виктор Баранец. Он поясняет, что сосредоточенные на линии разграничения танки могут банально застрять в грязи
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 14 °C |