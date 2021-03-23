Бывший президент США Дональд Трамп посмеялся над действующим главой государства Джо Байденом из-за его падения на трапе самолета. Он также заявил, что все, что в последнее время происходит с новым лидером нации – это сплошное безумие.

Трамп логично вопросил, осознает ли вообще Байден, какие документы он подписывает. Также экс-глава государства сравнил своего противника по выборам с Берни Сандерсом.

«Берни Сандерс на стероидах не стал бы подписывать то, что подписывает этот парень», – заявил Трамп.

Неприятность с падением на трапе “из-за ветра” произошла 19 марта. Байден, поднимаясь на борт президентского самолета, споткнулся и упал три раза подряд. Потом он все таки взобрался наверх, отсалютовал и зашел в салон.

За день до этого действующий глава государства оговорился и назвал президентом США Камалу Харрис. Кроме того, Байден допускает большое количество подобных оговорок, которые стараются особо не распространять.