Врач и телеведущий Александр Мясников на своём Telegram-канале поделился прогнозом насчёт коронавируса.

Как заявил Мясников, снижение заболеваемости инфекцией будет продолжаться до достижения «каких-то показателей». Затем заболеваемость на некоторое время выйдет на плато. Уже после этого заболеваемость вновь начнёт расти. Ожидать этого, по его мнению, стоит ближе к осени.

Мясников указал, что коронавирус во всём мире протекает «волнами». Так, после первой волны многие считали, что всё завершилось, при том, что многие люди продолжали заражаться. Осенняя волна, как считалось, должна была стать слабее, но получилось наоборот. После этого коронавирус начал себя вести подобно сезонной инфекции.

Как рассказал Мясников, во многих странах прирост числа новых пациентов в настоящее время относительно устойчивый, и некоторые называют такую ситуацию «третьей волной». По мнению врача, повлиять на такую ситуацию может только вакцинация.