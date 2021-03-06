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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, из-за чего женщины реже заражаются коронавирусом.

Согласно заявлению Мясникова, для того, чтобы вирус выживал в организме человека, ему требуется проникнуть в клетки. Делает он это при помощи определённых рецепторов. У женщин подобных рецепторов заметно меньше, чем у мужчин, и поэтому они заражаются коронавирусом реже. Низкая заболеваемость среди детей объясняется тем, что у них рецепторов почти нет.

По этой же причине уровень заболеваемости коронавирусом выше среди азиатов и афроамериканцев. Как отметил Мясников, у них таких рецепторов больше, чем у представителей других рас.

Кроме того, Мясников отметил существует довольно популярное мнение о том, что женский гормон эстроген помогает защититься от заражения коронавирусом. Как он заявил, это влияние не подтверждено.

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