Самопровозглашенные Луганская и Донецкая республики в ближайшие сутки ожидают полномасштабного наступления украинской армии, сообщают авторы портала Avia.Pro. Они пишут, что ополченцы уже привели в полную боевую готовность свои бронетанковые подразделения, намереваясь отражать атаку Киева.

На линии разграничения сейчас уже находится около двух десятков танков, полностью готовых к бою. Кроме того, ополчение ДНР разворачивает противотанковые ракетные комплексы, что может указывать на стремительный рост напряжения в регионе.

По мнению экспертов, украинские ВС имеют значительное преимущество перед войсками непризнанных республик. В то же время, если Киев пойдет в наступление на открытой местности, то несколько его атак будут успешно отбиты.

Напомним, что ранее Украина заявляла, что не собирается «бомбить Донбасс» и не планирует никакого наступления в ближайшее время.