Дмитрий Исхаков, который ранее состоял в браке с певицей Полиной Гагариной, впервые прокомментировал свой развод. Об этом сообщает издание Peopletalk.

По словам Исхакова, развод с певицей стал для него весьма сильным потрясением. При этом теперь у него стало больше времени, которое он может потратить на себя, а также на своё творчество и работу. Кроме того, он отметил, что в браке с Гагариной находился в её тени, теперь же у него появилось больше возможностей для своего роста.

За творчеством певицы Исхаков не следит, и в целом, отношения между ними он может охарактеризовать как «сложные». Общаются они сейчас только по вопросам, которые касаются их дочери. Впрочем, Исхаков также заметил, что даже если у них с бывшей супругой сохранились тёплые отношения, он бы всё равно не стал общаться с ней, как с другом.