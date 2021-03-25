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Дмитрий Исхаков, который ранее состоял в браке с певицей Полиной Гагариной, впервые прокомментировал свой развод. Об этом сообщает издание Peopletalk.

По словам Исхакова, развод с певицей стал для него весьма сильным потрясением. При этом теперь у него стало больше времени, которое он может потратить на себя, а также на своё творчество и работу. Кроме того, он отметил, что в браке с Гагариной находился в её тени, теперь же у него появилось больше возможностей для своего роста.

За творчеством певицы Исхаков не следит, и в целом, отношения между ними он может охарактеризовать как «сложные». Общаются они сейчас только по вопросам, которые касаются их дочери. Впрочем, Исхаков также заметил, что даже если у них с бывшей супругой сохранились тёплые отношения, он бы всё равно не стал общаться с ней, как с другом.

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  • 22.03.2021
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