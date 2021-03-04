Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой сокращения рабочего дня летом для пожилых россиян.

Согласно его заявлению, это поможет обратить внимание на здоровье и долголетие граждан. Так, указывается, что работа в жаркие месяцы требует много энергетических затрат человека с физической и психологической стороны. Это может спровоцировать тепловой удар, стресс, а также привести к повышенной утомляемости. Возможны и более серьёзные проблемы со здоровьем. В особенности это актуально для тех работников, кто имеет различные хронические заболевания.

Таким образом, Хамзаев предложил, чтобы для работников от 60 лет и старше рабочий день в летний период был сокращён на один час. Зарплату же им следует сохранить в прежнем объёме.