Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева появилась на обложке журнала Playboy за март-апрель. Арт-директор студии из Екатеринбурга CAMERAPTOR Дмитрий Журавлев поделился некоторыми деталями работы над обложкой.

Согласно его словам, инициатива полностью принадлежала Ивлеевой. Вся работа заняла около месяца, причём большую часть времени заняли переговоры, обсуждения и согласования.

Как отметил Журавлев, в фотосессии Ивлеева в самом деле снималась обнажённой. Все было очень секретно, и они разрабатывали всё – как это будет выглядеть, и какие позы нужно принять. Некоторые снимки пришлось делать в капсульном отеле, так как там была подходящая космическая атмосфера.

Всю работу дизайнеров и саму фотосессию, как указал Журавлев, оплачивала сама Ивлеева, а не журнал. Отдать ей, по его словам, пришлось несколько миллионов рублей. Также Журавлев отметил, что фотосессия вызвала такой резонанс, что они решили подготовить ещё один проект. Подробностями он на данный момент поделиться не может.