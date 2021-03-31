Чтобы увеличить количество рекрутов в своей армии, Швейцария разрешила девушкам, поступающим на военную службу, носить женское нижнее белье. Сообщается, что это было сделано из-за многочисленных жалоб на неудобство использования мужских трусов.

В настоящий момент швейцарские ВС проводят государственные испытания образцов белья, разработанного специально для девушек-рекрутов. Среди них – как летние, так и зимние комплекты. Вполне вероятно, что лучшие из них вскоре поступят в войска. По мнению члена Нацсовета Швейцарии Марианны Биндер, теперь армия государства станет более женственной.

В России девушки-военнослужащие имели возможность носить женское нижнее белье еще до того момента, как специальные комплекты появились в перечне обмундирования. С 2018 года они делают это уже на официальной основе.