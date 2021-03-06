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Третья волна коронавируса и связанные с ней ограничительные меры окончательно уничтожат украинский бизнес, заявил депутат ВРУ Илья Кива. По его словам, гражданам Украины нужно готовиться к голоду.

Кива отметил, что система здравоохранения в стране и так находится под сильной нагрузкой. И ей не удастся справится с лечением все увеличивающегося количества зараженных граждан. Поэтому правительство обязательно введет карантинные меры, которые поставят крест на украинском бизнесе.

Вакцинация на Украине стартовала всего пару недель назад, причем многие граждане не доверяют индийской вакцине CoviShield. Поэтому ужесточение карантинных мер – это единственный способ избежать существенного ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом ранее заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил. что не исключается такой же карантин, как и весной прошлого года с остановкой междугороднего сообщения и закрытием большинства компаний.

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