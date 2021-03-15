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Депутат Госдумы Николай Коломейцев указал, что в России занижен официальный уровень бедности.

Как он считает, показатели занижены не менее, чем в два раза, и бедность уже дошла до крайних размеров. Так, по словам Коломейцева, показатель бедности составляет 20%. Однако он заявил, что более верным будет определять уровень бедности по методике лишений, и в этом случае бедными можно будет назвать не менее 40% всех жителей России.

Методика лишений, как отмечается, основывается на том, в каком объёме человек может удовлетворить свои потребности. Как отметил парламентарий, в России перевёрнутая система бедности – то есть, даже если человек работает, он может быть бедным.

Уровень бедности в России, согласно официальной статистике, составляет 13,5%. Количество бедных в 2020 году составляло около 19,9 миллиона человек.

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