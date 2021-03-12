Россия пытается избежать противостояния на Донбассе, так как точно предсказать последствия нового обострения конфликта довольно сложно, уверен зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. По его словам, это ошибка, так как на самой границе страны могут появиться американские военные.

Шерин считает, что Россия должна действовать на опережение. Он напомнил давнее высказывание главы государства Владимира Путина о том, что если начинается драка, нужно бить первым. В противном случае, по словам парламентария, почти на самом рубеже РФ могут появиться вооруженные натовские солдаты.

Депутат уверен, что России нечего опасаться. Она вполне может вмешаться в конфликт на Донбассе и даже признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Бояться плохого отношения к себе со стороны международной общественности совершенно бессмысленно, так как и нынешнее ее отношение нельзя назвать хорошим.