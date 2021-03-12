Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия пытается избежать противостояния на Донбассе, так как точно предсказать последствия нового обострения конфликта довольно сложно, уверен зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин. По его словам, это ошибка, так как на самой границе страны могут появиться американские военные.

Шерин считает, что Россия должна действовать на опережение. Он напомнил давнее высказывание главы государства Владимира Путина о том, что если начинается драка, нужно бить первым. В противном случае, по словам парламентария, почти на самом рубеже РФ могут появиться вооруженные натовские солдаты.

Депутат уверен, что России нечего опасаться. Она вполне может вмешаться в конфликт на Донбассе и даже признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Бояться плохого отношения к себе со стороны международной общественности совершенно бессмысленно, так как и нынешнее ее отношение нельзя назвать хорошим.

Вам может понравиться

В порт Одессы зашли противоминные корабли НАТО

К одесскому морвокзалу 10 марта причалили корабли Североатлантического альянса, которые входят в противоминную группировку, сообщает местное издание «Думская». Журналисты уточняют, что в 2021 году это первые натовские суда, появившиеся в

Великобритания отказалась от поставки 90 американских истребителей F-35

С 2015 года, когда Великобритания заключала контракт с Соединенными Штатами на поставку 138 истребителей F-35B, самолеты несколько устарели. Поэтому Королевские ВВС приняли решение разорвать договор и отказаться от поставок 90

The Drive: Эсминцы ВМС США оснастили секретным системами РЭБ для миссий в Черном море

Американские конструкторы активно трудятся над созданием нового сверхсекретного оружия для своих эсминцев, которые будут задействованы в боевых операциях в акватории Черного моря. Такой вывод сделали эксперты издания The Drive, которые
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 марта – переменная облачность, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 марта – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Королев: погода, 12 марта – ясно, до -5 °C | Подольск: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Армавир: погода, 12 марта – пасмурно, до -3 °C |