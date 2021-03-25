Крымский полуостров – это российская территория, поэтому представителям других стран нечего засматриваться на его земли, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он также предложил особо рьяным спикерам Евросоюза и Украины прекратить «вопить» из-за запрета на владение крымской землей для иностранцев.

По словам Шеремета, этот запрет является вполне логичным. Крым находится на границе, поэтому можно понять желание жителей других государств землю на его территории. Однако это по всем законам российский полуостров, что исключает такую возможность для иностранцев.

Ранее Шеремет прокомментировал создание президентом Украины Владимиром Зеленским «Крымской платформы», которая намерена привлекать союзников в борьбе за «возвращение полуострова на Украину». Парламентарий назвал данный проект «болотом», в котором каждый вступивший в него либо «захлебнется в жиже», либо как минимум испачкается без возможности отмыться.