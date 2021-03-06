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Василий Дандыкин, эксперт в военной сфере, считает, что американский бюджет не выдержит увеличения военного присутствия за рубежом, поэтому доминирование США скоро закончится.

Недавно Дэн Грейзер, бывший капитан морпехов, заявил, что Соединенные Штаты тратят слишком много денег на содержание своих баз в других странах. Поэтому он призвал власти сократить их количество в ближневосточном и восточноевропейском регионах. Однако Дандыкин считает, что Вашингтон не станет снижать военные расходы. Более того, он продолжит усиливать военную инфраструктуру рядом с российскими границами.

Несмотря на это, полное доминирование США постепенно исчезает, что «бесит» нынешнее поколение военных. Эксперт считает, что эту проблему они пытаются решить с помощью денег. Однако, по его мнению, это лишь приведет к истощению запасов.

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