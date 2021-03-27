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Телеведущая Дана Борисова из-за ошибки в одной из своих недавних публикаций вызвала резкую критику в свой адрес.

В настоящее время Дана находится на отдыхе в Египте. Как она сообщила в публикации в Instagram, в Египет лететь обязательно стоит, так как сейчас здесь нет сильной жары, зато есть чистое море и вкусная еда. Недостатком телеведущая считает отсутствие чартеров напрямую. Она заявила, что эти направления обещают уже шесть лет, но после «инцидента со сбитым по ошибке российским самолётом» этого никак не произойдёт.

В комментариях подписчики Даны тут же указали на её ошибку, и отметили, что самолёт не был сбит, а его взорвали террористы. Также они объяснили, что именно из-за небезопасности чартеры в Египет не летают.

Как отмечается, осенью 2015 года над Синайским полуостровом произошла авиакатастрофа, в которой погибли все 224 человека, находящиеся на борту. По информации ФСБ, в хвосте самолёта была установлена самодельная бомба. Позже Россия прервала авиасообщение с Египтом.

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