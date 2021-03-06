читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавние учения с разгромным поражением в «виртуальной войне» с Россией должны стать для Польши хорошим уроком, пишут эксперты австрийского издания Contra Magazine. Они выражают надежду на то, что польское руководство задумается о том, чтобы отказаться от антироссийской риторики.

Аналитики, статью которых перевел портал “ПолитРоссия”, пояснили, что Польша со времен развала Варшавского договора мечтала о том, что американское оружие и натовские стандарты позволят ей превзойти Россию. Однако учения показали, что до реализации этой мечты все так же далеко, как и 30 лет назад. В виртуальной войне поляки задействовали и РСЗО HIMARS, и новейшие истребители 5 поколения F-35, и комплексы ПВО «Патриот», которые США только собираются передать Варшаве.

Американское оружие никак не повлияло на исход маневров. Польша проиграла их с треском всего за 4 дня. Поэтому мечта «остановить агрессию России» пока так и остается мечтой. По словам экспертов, причина этому одна – нет никакой российской агрессии. У РФ имеются все возможности воплотить в реальность результаты виртуальной войны, однако она этого не делает.

Теперь руководству Польши надо думать над сменой политического курса, так как ее поражение в «войне» заметили не только в России, но и на Западе. И многочисленные отзывы о маневрах, оставленные политиками Североатлантического альянса, Варшаву вряд ли сильно порадовали.

Вам может понравиться

В Народной милиции ДНР оценили возможность наступления ВСУ

ВСУ уже не скрывает, что стягивает к линии разграничения на Донбассе боевую технику, что может быть признаком подготовки к полномасштабному наступлению, заявил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Он

США разместили в Румынии 18 ОТРК, ракеты которых способны достать до Крыма

Соединенные Штаты продолжают усиливать свое военное присутствие в Румынии, которую намереваются сделать плацдармом для завоевания господства в Черном море. На этот раз на территории страны появились сразу 18 ОТРК M142

Захарова рассказала о “наказании” за извинения Путина перед президентом Сербии

Официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова вспомнила прошлогодний скандал с президентом Сербии Александром Вучичем и рассказала, за что извинялся российский лидер Владимир Путин. Напомним, что в сентябре 2020-го на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 6 марта – переменная облачность, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 6 марта – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 6 марта – переменная облачность, до 13 °C |