Недавние учения с разгромным поражением в «виртуальной войне» с Россией должны стать для Польши хорошим уроком, пишут эксперты австрийского издания Contra Magazine. Они выражают надежду на то, что польское руководство задумается о том, чтобы отказаться от антироссийской риторики.

Аналитики, статью которых перевел портал “ПолитРоссия”, пояснили, что Польша со времен развала Варшавского договора мечтала о том, что американское оружие и натовские стандарты позволят ей превзойти Россию. Однако учения показали, что до реализации этой мечты все так же далеко, как и 30 лет назад. В виртуальной войне поляки задействовали и РСЗО HIMARS, и новейшие истребители 5 поколения F-35, и комплексы ПВО «Патриот», которые США только собираются передать Варшаве.

Американское оружие никак не повлияло на исход маневров. Польша проиграла их с треском всего за 4 дня. Поэтому мечта «остановить агрессию России» пока так и остается мечтой. По словам экспертов, причина этому одна – нет никакой российской агрессии. У РФ имеются все возможности воплотить в реальность результаты виртуальной войны, однако она этого не делает.

Теперь руководству Польши надо думать над сменой политического курса, так как ее поражение в «войне» заметили не только в России, но и на Западе. И многочисленные отзывы о маневрах, оставленные политиками Североатлантического альянса, Варшаву вряд ли сильно порадовали.